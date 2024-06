Disneyland Paris

Disneyland Paris installeert bestelzuilen in snackrestaurant Discoveryland

Het grootste fastfoodrestaurant van Disneyland Paris wordt uitgerust met bestelzuilen. Binnenkort kunnen bezoekers hun eten en drinken bestellen en afrekenen via vijf aparte betaalkiosken in Café Hyperion, gelegen in parkdeel Discoveryland. Het gaat om een test.

Hoewel dergelijke zuilen in heel Europa al jaren onderdeel zijn van het straatbeeld, gaat Disneyland er deze zomer pas mee experimenteren. "Dit initiatief is onderdeel van de toewijding van Disneyland Paris om gasten een steeds intuïtievere en flexibelere ervaring te bieden", laat het resort weten.

Het is de bedoeling om "het bestelproces te vereenvoudigen en gasten een soepele en autonome consumentenervaring te bieden". Tijdens de test kan alleen betaald worden met betaalkaarten van Visa, Mastercard, Maestro en American Express, dus niet met een smartphone.



Buzz Lightyear

Er blijven ook reguliere kassa's geopend. Verder is het straks nog steeds mogelijk om eten te bestellen via de Disneyland-app. Café Hyperion bevindt zich tussen Buzz Lightyear Laser Blast en Star Tours: The Adventures Continue. In hetzelfde complex is theaterzaal Videopolis te vinden.