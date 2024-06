Efteling

Video: nieuwe decors en effecten in vernieuwde Efteling-waterbaan Piraña

Benieuwd naar de veranderingen bij de Piraña in de Efteling? De populaire waterattractie was bijna acht maanden dicht voor een renovatie. Een video van Looopings laat zien hoe een vaartocht over de 41 jaar oude woeste wildwaterrivier verloopt na de aanpassingen.

De Efteling investeerde zo'n 8 miljoen euro in vernieuwde apparatuur, technische upgrades, opgeknapte decors, nieuwe elementen en extra watereffecten. Voorbeelden van toevoegingen zijn misteffecten in de tunnel, pijlen van water uit de rotsen, een waterspuwende slangenkop en twee watergoden die een doorgang versperren met een muur van water.

Verder was er veel aandacht voor het rotswerk: alle rotspartijen zijn vervangen. Halverwege de vaargeul, waar oude rotsen enkele jaren geleden afgebroken werden, passeren boten nu een half afgebroken en lekkend aquaduct. In de nieuwe rotsformaties zijn gezichten verwerkt, naar een ontwerp van Karel Willemen.



Alle kanten

"Tijdens de wilde boottocht komt het water echt van alle kanten op je af", zegt de Efteling zelf. De hoeveelheid water wordt wel aangepast aan het seizoen: bij hoge temperaturen kunnen bezoekers kletsnat worden, bij slecht weer zijn de watergoden milder gestemd.



Vandaag vond de officiële heropening van de Piraña plaats, nadat de attractie vrijdag al operationeel was als onderdeel van een testfase. Eigenlijk wilde de Efteling de attractie eerder openen voor publiek, maar er ontstond een probleem met de stoelen: het rubber gaf af. Dat zorgde voor donkere vlekken op de kleding van testpersonen.