Efteling

Video: Efteling presenteert nieuwe show met Python Pietje en The Steelcrew

Een nieuwe show in de Efteling staat in het teken van Python Pietje, het mannetje dat al ruim veertig jaar bij de ingang van de bekende achtbaan staat. Het personage wijst aan hoe lang bezoekers moeten zijn om een ritje te maken. Deze zomer komt hij voor het eerst tot leven in een interactieve muzikale voorstelling op het plein in parkdeel Ruigrijk.

Python Pietje wordt gepresenteerd als de Man van Staal, een knipoog naar superheld Superman. Op een groot scherm presenteert hij zijn eigen Staal Journaal, waarin de Efteling-bewoner een eerbetoon brengt aan de kracht van staal. De Nederlandse beelden worden ondertiteld in het Engels.

Omdat Python Pietje tijdelijk niet op zijn plek staat, wordt hij vervangen door Klein Duimpje. Ook Roodkapje en Pinokkio spelen een rol in het journaal. Daarnaast wordt de nieuwe attractie Danse Macabre genoemd. In één van de scènes zit Pietje op de baan van de Python, terwijl hij een liefdeslied zingt over de bekende rollercoaster.



Weerwolf

Ook is er een "verweerbericht", waarvoor Pietje zich verkleedt als weerwolf. Hij staat voor een oude Efteling-plattegrond, waarop bijvoorbeeld het Spookslot en de Bob nog staan. Verder kan een toeschouwer meedoen aan het Rad van Fortuin-achtige segment Win Je Wat Of Word Je Nat, waarbij de deelnemer kans maakt op een VIP Python Pas.



De filmpjes worden afgewisseld met muzikaal intermezzo's van The Steelcrew: een percussietrio dat trommelt op de muziek van attracties in het Ruigrijk. Dankzij de "stalenten" ontstaan nieuwe versies van de soundtracks van Joris en de Draak, Baron 1898 en De Vliegende Hollander. De finale bestaat uit de Hardwell-remix van de Baron-melodie.