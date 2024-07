Efteling

Nieuwe snacks en ander entertainment op Zomerweide in de Efteling

De Efteling heeft de Zomerweide vernieuwd. Net als vorig jaar is de Speelweide in het attractiepark getransformeerd tot een zomers festivalterrein met entertainment, souvenirs, spellen, horeca en speelelementen in de stijl van Carnaval Festival. Ten opzichte van 2023 werden verschillende zaken gewijzigd en toegevoegd.

Zo treedt in plaats van een mariachiband nu een zangkwartet op: The Red Noses Boogie Boys, de zomerse variant van zangroep Zang & Gelukkig. Het repertoire bestaat uit zomerhits als Loco in Acapulco, Good Vibrations, Surfin' U.S.A., Happy Together, Feeling Hot Hot Hot, Rio, Livin' La Vida Loca en In The Summertime. De zangers arriveren in een rood flowerpower-busje.

Het horeca-aanbod bestaat dit jaar uit frozen mocktails, slush, broodjes kipsaté of vegetarische saté, Magnum-ijs en loaded nacho's met tomaat, mais, rode ui, lente-ui en kaas. Een souvenirkraam verkoopt Zomerstrand-artikelen als waaiers, T-shirts en magneten. Er kwam ook een Zomerstrand-pin.



Schommelstoel

Naast de ijskraam verscheen een fotopunt in de vorm van een schommelstoel met een Carnaval Festival-figuurtje. Prinses Pardijn - gekleed in een nieuwe zomerjurk - kreeg haar eigen meet-and-greet-locatie in een strandsetting. De betaalspellen Strandbal Werpen en Eendjes Vangen keerden terug, net als een zandbak en een springkussen.