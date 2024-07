Efteling

Efteling-kar in zeer slechte staat: 'Begint op urban-explorer-project te lijken'

Een verkoopkar in de Efteling wordt aan het lot overgelaten. Op het Ton van de Venplein bevindt zich een verkooplocatie voor gefrituurde aardappelspiralen van het merk Spirello. De zogenoemde Eigenheymer-kar is al geruime tijd in zeer slechte staat. Inmiddels is zelfs het logo nauwelijks meer zichtbaar.

Het logo werd niet op het decor geschilderd, maar geplakt in de vorm van een sticker. Die sticker laat aan alle kanten los: de folie is aan het omkrullen, waardoor de naam van de snack niet meer te lezen is.

Ook het houtwerk is smerig en kapot. Het object lijkt haast vergeten bij het maken van de onderhoudsplanning. Efteling-vlogger Niels Kooyman wijst er in een recente video op dat het gedeelte met de kar onlangs wel was afgesloten voor werkzaamheden.



Dringend nodig

"Ik hoopte dat ze eindelijk onderhoud gingen doen aan dat ding, maar het is helaas niet gebeurd", aldus Kooyman. "Het is echt dringend nodig, want het begint meer op een urban-explorer-project te lijken dan op een horecapuntje."