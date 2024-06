Walibi Rhône-Alpes

Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk overweegt naamswijziging

Walibi Rhône-Alpes, de Franse vestiging van de Walibi-groep, verandert in de toekomst mogelijk van naam. De directie overweegt het attractiepark te hernoemen naar Walibi France, om bezoekers uit andere regio's aan te kunnen spreken. Dat zou in lijn zijn met de twee andere Walibi-parken: Walibi Belgium en Walibi Holland.

Algemeen directeur Luc De Roo vertelt over de plannen in gesprek met Parcs & Loisirs Magazine. "Nu we ons vijftigjarig jubileum naderen en onze uitbreidingsprojecten uitgestippeld zijn, overwegen we de naam Walibi Rhône-Alpes te vervangen door Walibi France, om het karakter en de nationale aantrekkingskracht van het merk te versterken", zegt hij.

Er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Het park nabij Lyon opende onlangs een sensationele single-rail coaster, onderdeel van het tropische themadeel Exotic Island. Directeur De Roo onthult dat men in 2026 nog een familieattractie aan het gebied wil toevoegen.



Parc Astérix

Verder moet in 2028 een nieuwe familieachtbaan in gebruik genomen worden, vergelijkbaar met Tiki-Waka in Walibi Belgium en Pégase Express in Parc Astérix.



In het verleden telde Frankrijk drie Walibi-parken: Walibi Rhône-Alpes (1979), Walibi Lorraine (1989) en Walibi Sud-Ouest (1992). De twee laatstgenoemde parken zijn inmiddels verkocht aan een andere partij. Walibi Lorraine heet tegenwoordig Walygator Grand Est, terwijl Walibi Sud-Ouest nu door het leven gaat als Walygator Sud-Ouest.