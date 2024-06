Wow Safari Thoiry

Vrouw aangevallen door wolven in Frans dierenpark

Een bezoeker van een Frans safaripark is per ongeluk terechtgekomen in een wolvenverblijf. Daar werd het slachtoffer, een 36-jarige vrouw, aangevallen door drie wolven. Ze raakte ernstig gewond door beten in haar nek, kuit en rug.

Nadat ze om hulp schreeuwde, kwamen medewerkers ter plaatse. Uiteindelijk is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond zondagochtend plaats in de dierentuin Wow Safari Thoiry, gelegen in de regio Île-de-France. In de parknaam staan de eerste drie letters voor Worlds of Wild.

Eigenlijk is het wolvengebied alleen toegankelijk voor automobilisten. De vrouw, die logeerde in een accommodatie van het dierenpark, was er 's ochtends rond 09.00 uur nietsvermoedend aan het joggen. Hoe en waarom ze tussen de wolven terechtkwam, is nog niet duidelijk.



Waarschuwingsborden

Daar wordt onderzoek naar gedaan. Directrice Christelle Bercheny benadrukt dat bezoekers kunnen weten hoe riskant het is om het gebied te betreden zonder auto. Er hangen bijvoorbeeld verschillende waarschuwingsborden.



De drie wolven in kwestie zijn tijdelijk naar binnen gehaald, zodat het slachtoffer geholpen kon worden. Volgens de autoriteiten is de vrouw niet in levensgevaar. Ze was bij bewustzijn en stabiel toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.