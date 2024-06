Efteling

Fakir heeft zijn intrek genomen in het Efteling Hotel: nieuwe menukaart

In het Efteling Hotel hebben dwergen plaatsgemaakt voor een fakir. Restaurant De Hoffelijke Heraut staat de komende tijd niet meer in het teken van Sneeuwwitje, maar van het sprookje De Tuinman en de Fakir. Naast het nieuwe decor werd ook de menukaart aangepast.

Waar bezoekers eerder verwelkomd werden door enkele dwergen en een heleboel appels, treffen ze bij binnenkomst nu een fluitspelende fakir aan. Hij zit op een tapijt dat over een tafel werd gedrapeerd, met rode en gele tulpen ernaast.

Dat is toepasselijk: in het Sprookjesbos zorgt de Fakir er immers voor dat rode en gele tulpen tot bloei komen. Even verderop heeft een heraut een miniatuurversie van het bekende Perzische paleis in zijn hand.



Falafel

De Hoffelijke Heraut draait elke paar maanden om een ander sprookje. Vanwege de link met de Fakir heeft het huidige menu een oosterse touch, met opties als mezze, falafel en couscous. Bij de verschillende gerechten staat op de kaart een zin uit het verhaal, zoals "Honderden rode bloemen staken hun kopjes uit de aarde".



Een driegangenmenu kost 39 euro. Losse voorgerechten, hoofdgerechten en desserts zijn te bestellen voor respectievelijk 15, 25 en 10 euro. Na de aankomende kerstvakantie gaat het hotelrestaurant dicht. Dan krijgt de volledige benedenverdieping een andere indeling en een nieuw uiterlijk.