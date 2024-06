Walibi Holland

Walibi-attractie Los Sombreros is dit seizoen nog niet open geweest

Eén van de attracties in Walibi Holland is al drie maanden dicht. De Mexicaanse hoedenmolen Los Sombreros staat stil sinds de seizoensstart, eind maart. Bepaalde onderdelen moeten vervangen worden, vertelt een Walibi-woordvoerder aan Looopings.

Het pretpark werd geconfronteerd met een lange levertijd, maar de voorlichter verwacht dat het einde van de sluiting inmiddels in zicht is. "De benodigde onderdelen komen binnenkort binnen en dan kan de attractie zo snel mogelijk weer open voor onze gasten. Een exacte datum kunnen we helaas niet geven."

Los Sombreros, gelegen in parkdeel Exotic, stamt uit 1994: het openingsjaar van Walibi Flevo. Men bestelde de molen destijds bij de Italiaanse bouwer Moser's Rides. Sinds 2021 heeft de attractie een nieuw uiterlijk. Toen werd onder andere een discobal op de constructie geplaatst.