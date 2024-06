Efteling

De laatste loodjes: Piraña in de Efteling gaat deze week weer open

De Efteling bereidt zich voor op de heropening van de Piraña. Na een onderhoudsbeurt van bijna acht maanden kunnen bezoekers zeer binnenkort weer een vaartocht maken. Tijdens de renovatie zijn niet alleen technische onderdelen vernieuwd: er kwamen ook nieuwe decors en watereffecten.

Onder leiding van ontwerper Karel Willemen is de wildwaterbaan uit 1983 voorzien van meerdere nieuwe elementen. Daarnaast zijn oude decoraties in ere hersteld. Ook het rotswerk werd vervangen. In totaal kostte het project 8 miljoen euro: een astronomisch bedrag voor het opknappen van een bestaande waterbaan.

De heropening gaat gepaard met de komst van nieuwe Piraña-souvenirs, waaronder sleutelhangers, strandlakens, zomerhoedjes en pins. Het zomerseizoen van de Efteling start officieel op vrijdag 28 juni.



30 graden

Vooralsnog communiceert de Efteling dat de Piraña weer toegankelijk is vanaf zaterdag 29 juni. De attractie wordt al geruime tijd getest. Er bestaat een kans dat bezoekers al eerder de verkoeling kunnen opzoeken in de woeste waterrivier. Dat zou een welkome verrassing zijn: de komende dagen wordt het 26 tot 30 graden in Kaatsheuvel.