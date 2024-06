Movie Park Germany

Video: Buzz Lightyear, Scooby-Doo en Deadpool wandelen door Movie Park tijdens Cosplay Days

Bezoekers van Movie Park Germany hebben dit weekend filmhelden kunnen ontmoeten die ze normaal gesproken niet tegenkomen. Tijdens de vijfde editie van een speciaal cosplay-evenement verwelkomde het Duitse pretpark honderden cosplayers. Zij kropen in de huid van bekende personages uit films, series, games en strips.

Zo kon het gebeuren dat het aanwezigen Pixar-figuurtje Buzz Lightyear, Disney-ijskoningin Elsa, DC-superheld Batman, Warner Bros.-hond Scooby-Doo, DreamWorks-prinses Fiona, Marvel-karakter Deadpool en stripcowboy Lucky Luke tegen het lijf liepen. Het zijn merken die gewoonlijk niet voorkomen in Movie Park.

Het cosplayfestival werd voor de vijfde keer gehouden. Ter gelegenheid van dat jubileum duurde het evenement voor het eerst twee dagen: er stonden zowel op zaterdag als zondag Cosplay Days op de planning. Zaterdag waren de meeste cosplayers aanwezig. Toen liep bijvoorbeeld ook een levensechte gremlin rond in het attractiepark.



Filmklapper

De mascotte van Movie Park Germany, de vrolijke filmklapper S.A.M., kwam dit weekend een dubbelganger tegen. Een fan bleek het vorig jaar geïntroduceerde mascottepak tot in detail nagemaakt te hebben. Zo liepen op de Cosplay Days twee nagenoeg identieke filmklappers rond.



Het programma bestond onder meer uit een grote parade om 15.00 uur en een cosplaywedstrijd om 16.30 uur. Bij eerdere edities kregen alle deelnemers gratis toegang. Vanwege de populariteit vroeg men dit keer een bijdrage van 10 euro per dag. Movie Park zorgde wel voor parkeerkaarten, maaltijden en drankjes.