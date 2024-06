Europa-Park Erlebnis-Resort

Na pijnlijk ongeval: duikshow terug in Europa-Park met steviger bassin

Het bassin van de duikshow in Europa-Park is een stuk steviger geworden. Vorig jaar raakten zeven personen gewond toen de waterbak van de voorstelling Retorno dos Piratas uit elkaar klapte. Deze zomer krijgt de productie een nieuwe kans, maar het bassin is wel aangepast.

De bak werd dit keer voorzien van een robuuste houten ombouw. Het gevaarte is op de kant in elkaar gezet en vervolgens in de vijver van waterachtbaan Atlantica SuperSplash getakeld, in het Portugese themagebied. Daar is de stuntshow sinds zaterdag 22 juni te zien.

Eigenlijk zou Retorno dos Piratas al terugkeren op zaterdag 1 juni, maar de première werd drie weken uitgesteld. Bezoekers kunnen het duikspektakel meermaals per dag bekijken tot en met zondag 8 september. Het verhaal gaat over ruige piraten die vechten om een geheime schat op de bodem van de zee.