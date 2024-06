PortAventura World

PortAventura installeert GoPro-camera's na achtbaanongeluk

Eén van de rollercoasters in PortAventura World is voorzien van GoPro-camera's. Het Spaanse pretparkresort installeerde de kleine videocamera's naar aanleiding van een ongeluk bij houten achtbaan Tomahawk. Veertien passagiers raakten in februari gewond toen ze werden geraakt door een omgevallen boom.

54 dagen later, op zaterdag 6 april, ging de attractie weer open. Het doel van de GoPro's is het kunnen opnemen van testritten, melden regionale media. Medewerkers merkten de omgevallen boom destijds niet op toen de achtbaan proefrondes maakte. Verder zijn alle bomen in de omgeving uitvoerig gecontroleerd, om herhaling te voorkomen.

Familiecoaster Tomahawk is verweven met de dubbele houten achtbaan Stampida, die een stuk heftiger is. Van de veertien slachtoffers ligt op dit moment nog één vrouw in het ziekenhuis. Zij liep ernstige verwondingen op. Woordvoerders van PortAventura willen verder niet ingaan op getroffen veiligheidsmaatregelen.