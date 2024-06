Efteling

Foto's: Efteling heeft huisje van Hans en Grietje alweer opgebouwd

Het sprookjeshuisje van Hans en Grietje in de Efteling is alweer te herkennen. In mei werden op een open plek in het Sprookjesbos de eerste muurtjes gemetseld. Nu staat het nieuwe bouwwerk al bijna helemaal overeind. Alleen het dak ontbreekt nog.

Ruim twee maanden geleden werd het oude snoephuisje van de heks gesloopt vanwege de slechte staat. Alleen een oventje bleef staan. Een Sprookjesbos zonder Hans en Grietje is uiteraard geen optie. Daarom bouwt de Efteling nu een nieuw gebouwtje, in de originele stijl.

Uiteindelijk zullen de muren en daken voorzien worden van wit stucwerk en decoratieve snoepjes. Vervolgens keren ook Hans, Grietje, de heks, een kat en een vogel weer terug. Het is de bedoeling dat het tafereel over een maand of zes, in de kerstvakantie, weer oogt als vanouds.