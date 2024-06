Efteling

Foto's: steigers opgebouwd bij gevels Efteling Grand Hotel

Terwijl het Efteling Grand Hotel blijft groeien, verschijnen bij de gevels van het complex ook steeds meer steigers. Het nieuwe hotelgebouw wordt in elkaar gezet met behulp van prefabdelen. Bij de stukken die al overeind staan, kan de Efteling langzaamaan beginnen met de afwerking.

De afgelopen weken zijn niet alleen enkele verdiepingen toegevoegd: er werden eveneens metershoge steigers opgebouwd rond het exterieur. Een deel is voorzien van wit zeil, zodat bouwvakkers en decorateurs ook bij slecht weer hun werk kunnen doen.

In totaal telt het bouwwerk straks zeven verdiepingen. Vanaf 2025 betreden Efteling-bezoekers de Pardoes Promenade via een enorme arcadeboog, midden in het hotel. Het gebied ervoor wordt omgedoopt tot Eiland van de Vijf Zintuigen. Op de parkeerplaats legt men ondertussen de laatste hand aan een tunnel voor het entreegebouw.