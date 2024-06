Phantasialand

Nederlander met stomheid geslagen in Phantasialand: door voordringer beschuldigd van mishandeling

Een dagje Phantasialand is voor een Nederlandse bezoeker heel anders afgelopen dan gepland. Harold (38) uit Groningen was afgelopen vrijdag in het Duitse pretpark samen met zijn vriendin. In de wachtrij voor een attractie hield hij een voordringend meisje tegen. Uiteindelijk moest hij zich verantwoorden tegenover de politie.

De man, wiens achternaam bekend is bij de redactie, stond te wachten bij achtbaan Black Mamba, waar hij te maken kreeg met een groepje agressieve jongeren. "Ze stonden te roken en ze duwden meermaals opdringerig tegen mijn tas." Op een gegeven moment werd het Nederlandse gezelschap gepasseerd door een meisje. Ze hield haar lichtbruine jas boven haar hoofd.

De man riep het meisje tot de orde. Toen daar geen reactie op kwam, pakte hij de jas van de voordringster beet. Dat had effect: ze liep direct weer terug. "Omdat ze weer netjes achter ons stond, hebben we hier geen verdere aandacht meer aan besteed."



Beveiligers

Tot zijn grote verbazing werd de man bijna een uur later opgewacht door drie beveiligers bij de uitgang van een andere attractie, de flying coaster F.L.Y., waar hij zich moest verantwoorden voor de actie. Na het uitleggen van de situatie werden bij de gastenservice de camerabeelden uit de Black Mamba-wachtrij bekeken. "Van de beveiliging kreeg ik meermaals het compliment dat wij voordringers aanspreken op hun gedrag, omdat de meeste mensen het gewoon laten gebeuren."



Daarmee was de kous echter niet af. Het meisje in kwestie eiste dat de politie erbij werd gehaald. Zij hield vol dat ze alleen de waterval probeerde te ontwijken en dat de Nederlander aan haar haren getrokken zou hebben. "Ik bood aan om mijn excuses aan te bieden, omdat het uiteraard niet mijn bedoeling was om haar pijn te doen", aldus de Groninger.



Aangifte

Dat accepteerde het meisje niet. Ze stond erop aangifte te doen van mishandeling. En zo geschiedde. Harold wordt over een tijdje opgeroepen om zijn verhaal te doen tegenover de Duitse rechter. "Ik neem de Phantasialand-beveiliging en de politie niets kwalijk, zij volgen gewoon de regels. En ze boden meermaals hun excuses aan voor de tijdverspilling. Maar de situatie an sich slaat nergens op."



Harold hoopt dat Phantasialand hem op enige manier zal compenseren voor het tijdverlies in het park. Ook roept hij het management van het attractiepark op om strenger te zijn op het gebied van voordringers, bijvoorbeeld door informatieborden op te hangen in de wachtrijen of een verbod op voordringen expliciet op te nemen in de huisregels.