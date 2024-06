Hansa-Park

Welke attractie komt hier? Duits pretpark houdt bouwproject geheim

Een enorm bouwproject in het Noord-Duitse pretpark Hansa-Park is nog omgeven door raadsels. In een nieuwe video wordt alvast wel een tipje van de sluier opgelicht. Op YouTube verscheen vandaag een ruim acht minuten durend verslag van de eerste bouwwerkzaamheden.

In het entreegebied van Hansa-Park verrijst een overdekte attractie, in een gebouw van 60 meter lang, 40 meter breed en 19 meter hoog. Het geraamte staat al overeind. "We moeten opmerken dat de vorderingen op de bouwplaats op dit moment zo snel gaan dat het een uitdaging is om actuele beelden te laten zien", vult een woordvoerder aan.

Het gebouw, gebaseerd op het bisschoppelijk paleis in de Portugese stad Braga, krijgt de naam Palacio de Braga. Hansa-Park noemt het project voorlopig het "Best Kept Secret": details blijven voorlopig geheim. In toekomstige delen van de YouTube-documentaire zal meer informatie onthuld worden.



Hanzesteden

Hansa-Park laat zich traditiegetrouw inspireren door Hanzesteden: samenwerkende handelssteden in de middeleeuwen. In themagebied Hanse in Europa worden al een groot aantal steden vertegenwoordigd, waaronder Krakau, Stockholm, Helsinki, Riga, Venetië, Novgorod, Brugge, Groningen, Londen, Parijs en Lissabon. Op dit moment is men toe aan de tiende bouwfase.



De afgelopen jaren opende Hansa-Park een gigantische vrijevaltoren (2019), een waterbaan met vrijevaltoren voor kinderen (2021) en een panoramatoren met carrousel (2022). Dit jaar werd bekend dat de 100 meter hoge uitkijktoren Holsteinturm gaat verdwijnen. Verder staat in het variététheater de productie Café Rosa Live On Stage op het podium.