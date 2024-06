Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: nieuwe Europa-Park-achtbaan Voltron in pretparkgame Planet Coaster

Een Britse pretparkfan heeft meer dan honderd uur besteed aan een digitale replica van Voltron Nevera, de nieuwe lanceerachtbaan van Europa-Park. Engelsman Dan Richards was zo onder de indruk van de attractie dat hij besloot de toevoeging na te maken in computerspel Planet Coaster.

Zo ontstond een gedetailleerde en vrij realistische versie van Voltron, binnen de beperkingen van de game. Op zijn YouTube-kanaal DigitalDan laat Richards zien hoe de creatie geworden is. "Mijn meest accurate reconstructie ooit", zegt hij. Voor de baan en de omliggende bouwwerken en decoraties waren ruim 200.000 onderdelen voor nodig.

"Voltron Nevera is mijn favoriete achtbaan in de hele wereld", aldus de maker. Hij roemt met name de "verschillende unieke elementen, inversies, meerdere lanceringen - zowel vooruit als achteruit - en heel veel gewichtsloosheid". De attractie staat in het teken van Nikola Tesla, de uitvinder van de wisselstroomgenerator.