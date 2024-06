Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza brengt aquarium tot leven met gigantische led-schermen

De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft led-schermen geïnstalleerd met een oppervlakte van maar liefst 137 vierkante meter. 18,9 miljoen ledjes brengen het aquariumgebouw in het dierenpark tot leven. Achter de 42 ramen verschijnen beelden van de oceaan en zeedieren als walvissen, orka's en dolfijnen.

Het project heet Nemo: Oceaanpracht. Bijzonder is dat de digitale dieren reageren op de aanwezigheid van publiek. De creatie is dus interactief. "Deze unieke combinatie van technologie en expertise dompelt de bezoekers onder in een levend en interactief virtueel maritiem universum", zegt Pairi Daiza er zelf over.

De ramen fungeren als "digitaal canvas voor interactieve toepassingen", met een "hyperrealistische benadering". Voor de artistieke creatie deed de dierentuin een beroep op vier Belgische bedrijven: Grand les Yeux, Dreamwall, Hovertone en EventCom.



Kabels

De omvang van de nieuwe led-schermen komt overeen met 147 televisies van 60 inch. Voor de installatie was 6,5 kilometer aan kabels nodig. Nemo: Oceaanpracht zal dagelijks doorlopend te zien zijn.



De toevoeging wordt gepresenteerde als de derde nieuwigheid ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Pairi Daiza, na de komst van luxe accommodaties in boerderijsferen en de opening van het Japanse themadeel The Islands of the Rising Sun.