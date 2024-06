Efteling

Efteling-bezoeker is helemaal klaar met schoolreisjes: 'Dit is niet meer normaal'

Een Efteling-bezoeker gaat viral met een video waarin ze schoolreiskinderen verafschuwt. TikTok-gebruiker RedNes bracht deze week een bezoek aan het sprookjespark. Maar wat een leuk dagje uit had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie door de grote hoeveelheid krijsende scholieren.

"Beste Efteling, ik heb een verzoekje aan jullie", zo begint het betoog, opgenomen in een Gondoletta-bootje. De vrouw stelt voor om het park enkele dagen per jaar exclusief open te stellen voor schoolreisjes. De reden? "Ik als normale bezoeker heb ontzettend veel last van de schoolreisjeskinderen. Ze schreeuwen, het is overal ontzettend druk."

Een medewerkster vertelde de tiktokker dat er maar liefst vijfduizend extra kinderen aanwezig zijn in het park, naast alle reguliere gasten. "Dit is voor de normale bezoeker, die even denkt te kunnen genieten met haar kinderen, niet meer te doen."



Ongekend

Vandaar het voorstel om dagen te organiseren met alleen maar schoolreizen. "Dan hoeven de normale bezoekers daar niet de dupe van te zijn, want het is ongekend hoeveel schreeuwende en krijsende kinderen er om je heen zitten. De wachtrijen zijn ellenlang, dit is niet meer normaal."



De klacht is in enkele uren tijd al meer dan 250.000 keer bekeken. Op dit moment maakt de Efteling schoolreizen extra aantrekkelijk. Scholen in het basisonderwijs krijgen een forse korting op de entreeprijs: zij betalen momenteel 22 euro per persoon, in plaats van het reguliere tarief van 51 euro per persoon.