Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn deelt bijzondere dronevideo op YouTube: 'Meer van het park laten zien'

Avonturenpark Hellendoorn heeft een bijzondere dronevideo laten maken. Op het YouTube-kanaal van het Overijsselse pretpark staat nu een dronevlucht van zo'n honderd seconden, waarin rakelings gevlogen wordt langs verschillende bekende attracties.

De beelden zijn opgenomen buiten openingstijd: de karretjes en bootjes zijn leeg. "Daarvoor was continu afstemming nodig met de technische dienst, zodat de attracties zouden draaien als de drone voorbijkwam", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De productie van de zogenoemde Avonturenvlucht was in handen van Nick Stuy, de drone wed bestuurd door Bart Dooremalen. "Het idee is om dit jaar meer van het park te laten zien, met de nadruk op het vele groen." Hellendoorn bevindt zich in de bossen van een natuurgebied, de Sallandse Heuvelrug.



Verrast

"In enquêtes geven bezoekers steeds aan dat ze verrast zijn over hoe kleurrijk en groen het park is", zegt de voorlichter. Op het YouTube-kanaal van Hellendoorn staan sinds kort ook verschillende professionele onride-video's van attracties. "Zo tonen we steeds meer van wat ons park eigenlijk te bieden heeft."