Thorpe Park

Engelse pech-achtbaan weer dicht: trein stilgevallen

Het Engelse pretpark Thorpe Park blijft problemen ondervinden met de nieuwe achtbaan Hyperia. De gigantische rollercoaster van 18 miljoen pond - ruim 21 miljoen euro - wordt al sinds de opening geplaagd door storingen. Vanaf woensdagochtend staat de attractie weer stil.

Dit keer liep een trein halverwege de baan vast tijdens een testrit: de snelheid was te laag. Dat gebeurde net voor een element met de naam outward banked airtime hill. Na wat heen en weer schommelen kwam het voertuig op het laagste punt tot stilstand.

Hyperia bezorgt Thorpe Park heel wat kopzorgen. Direct na de publieksopening op vrijdag 24 mei was de coaster al tweeënhalve week dicht. Op woensdag 12 juni vond de heropening plaats, in de hoop dat de problemen achter de rug waren. Vervolgens zaten bezoekers op zaterdag 15 juni een uur vast op de liftheuvel.



Demonteren

De afgelopen dagen functioneerde de attractie redelijk soepel, maar gisteren volgde dus opnieuw een sluiting. Thorpe Park is nu bezig om de vastgelopen trein te demonteren. Daarvoor verscheen een hijskraan naast de baan. Men hoopt dat de achtbaan snel weer operationeel zal zijn.



Woordvoerders blijven volhouden dat dergelijke technische mankementen heel normaal zijn bij nieuwe attracties. Men weigert details te geven over de reden van de sluitingen. "Zoals altijd zijn we niet verplicht om specifieke informatie te delen", luidt het standaardantwoord.



Eenvoudig

Vragen over de kennis en kunde van fabrikant Mack Rides blijven dan ook onbeantwoord. Hyperia is technisch gezien een relatief eenvoudige achtbaan: de baan bestaat in feite uit een klassieke kettinglift, enkele inversies en remmen. Er wordt bijvoorbeeld niet gebruikgemaakt van lanceringen, verticale liften of snelle wissels.