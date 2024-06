Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe campagne Avonturenpark Hellendoorn: 'Soms heeft avontuur een zetje nodig'

Een nieuwe reclamecampagne van Avonturenpark Hellendoorn is gericht op toeristen. Het Overijsselse attractiepark doet een poging om gasten van nabijgelegen vakantieparken naar Hellendoorn te halen, onder het motto "Soms heeft avontuur gewoon een zetje nodig".

Hellendoorn heeft geen eigen accommodaties, maar in de omgeving zijn wel verschillende bungalowparken te vinden. Het idee is dat vakantiegangers een dagje doorbrengen in het Avonturenpark om hun verblijf de moeite waard te maken.

Bij de campagne horen drie verschillende commercials van dertig seconden. Ze beginnen met een meisje dat zich aan het vervelen is. "Stel je eens voor, een vakantie zonder avontuur...", zegt een voice-over. Daarna volgt de overstap naar het pretpark.



Slogan

"Maak van jouw vakantie de meest avontuurlijke ooit", klinkt het. De spots eindigen met een droneshot en de slogan "Jouw volgend avontuur begint hier". Tijdens het hoogseizoen verschijnen de videos online en op de regionale tv. Verder zorgt Hellendoorn voor bijbehorende radioreclames en posters in bushokjes.