Disneyland Paris

Foto's: kasteel in nieuw Frozen-stadje Disneyland Paris bijna af

Een belangrijke blikvanger in het nieuwe Frozen-gebied van Disneyland Paris is zo goed als af. Afgelopen week kreeg het grote kasteel van koninkrijk Arendelle vorm. De meeste decoratieve onderdelen zijn op afstand gemaakt. Op de bouwplaats worden ze op de juiste plek gezet.

Zo zijn de sierlijke torenspitsen met behulp van een hijskraan en een hoogwerker gemonteerd. Dankzij die bouwmethode gaan de werkzaamheden nu plotseling opvallend snel, na jaren met weinig voortgang. Ook het rotswerk achter het kasteel wordt langzaam maar zeker steeds zichtbaarder.

Begin dit jaar verschenen al de eerste Scandinavische huisjes. World of Frozen wordt vormgegeven als een havenstadje met één grote attractie: een bootjesdarkride. De uitbreiding is onderdeel van het Walt Disney Studios Park, dat over een tijdje wordt hernoemd naar Disney Adventure World. Op dit moment realiseert men ook onder meer een promenade met tuinen, een Tangled-attractie en restaurant The Regal View.



Adventure Bay

De toevoegingen komen te liggen aan het grote meer Adventure Bay. Een nieuwe beweegbare brug over het water is al voor een groot deel gedecoreerd. Disney heeft nog geen openingsdatum bekendgemaakt. Fans gokken op een opening eind 2025 of begin 2026.