Holiday Park Germany

Plopsa onthult details over nieuwe rollercoaster 100% Wolf

In Plopsa-pretpark Holiday Park Germany opent volgend jaar een familieachtbaan met weerwolfthema. Vandaag onthult het Duitse attractiepark de lay-out en de elementen van de nieuwe rollercoaster. Dat gebeurt op een speciale fandag.

Fabrikant Gerstlauer presenteerde zojuist de specificaties van de attractie. Ook zijn alvast enkele digitale beelden getoond, met opvallend veel rotswerk. De coaster komt in het teken te staan van 100% Wolf, een animatiereeks van Studio 100. Passagiers leggen een deel van de baan achteruit af.

De achtbaan wordt 17,5 meter hoog en 645 meter lang, maar dankzij het achterwaartse gedeelte beslaat de rit in totaal 760 meter. Dat concept is vergelijkbaar met Wakala, de Gerstlauer-familieachtbaan in het Belgische pretpark Bellewaerde Park. De topsnelheid bedraagt 55 kilometer per uur.



Twisted stall

De elementen hebben namen als twisted stall, double twisted camelback en twisted double-down. Er komen drie treinen met elk twintig zitplaatsen. Dat zorgt voor een theoretische capaciteit van duizend personen per uur. Naast de weerwolfcoaster opent Holiday Park volgend jaar ook een Smurfen-darkride en een Blinky Bill-safaribaan.