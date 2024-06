Disneyland Paris

Anger uit Pixar-film Inside Out voor het eerst te ontmoeten in Disneyland Paris

Een populair personage uit de Pixar-animatiefilm Inside Out komt voor het eerst tevoorschijn in Disneyland Paris. Bezoekers kunnen de komende tijd Anger ontmoeten, een woedend rood mannetje waarbij de vlammen uit het hoofd schieten. Anger laat zichzelf zien ter gelegenheid van de première van Inside Out 2.

Het vervolg op de Pixar-blockbuster uit 2015 draait in Frankrijk en België al in de bioscoop. Nederlanders moeten geduld hebben tot woensdag 17 juli. Comedian Lewis Black verzorgt wederom de stem van Anger. De Nederlandse versie heet Binnenstebuiten 2.

De meet-and-greet vindt plaats in het Pixar-themagebied in het Walt Disney Studios Park, waar Anger wordt afgewisseld met het figuur Joy. Zij was al vaker te gast in de Europese Disney-parken. Disneyland Paris zorgt verder voor nieuwe souvenirs en snacks die in het teken staan van Inside Out 2.



Onzekerheid

Op 1 juli worden bovendien twee nieuwe sculpturen van Joy en Anxiety onthuld in parkdeel Worlds of Pixar. In Inside Out 2 kruipt men wederom in de geest van de tiener Riley, net op het moment dat er plaatsgemaakt wordt voor nieuwe emoties. Zo krijgen Vreugde, Verdriet, Woede, Angst en Walging gezelschap van Onzekerheid.