Phantasialand

Video toont hoe Phantasialand-attractie Talocan heen en weer zwalkt

Phantasialand heeft de attractie Talocan twee weken geleden gesloten vanwege een technisch mankement. Een video laat zien wat voorafging aan het defect. Een vlog van een groep schoolkinderen bevat beelden van de constructie van Talocan die vervaarlijk heen en weer zwalkt.

Normaal gesproken wordt een dubbele bank met 38 zitplaatsen meermaals over de kop gezwierd. In het filmpje zijn de armen opvallend instabiel. De gondel wiebelt daardoor veel meer dan de bedoeling is. Dat gaat gepaard met meerdere luide klappen.

Phantasialand weet op dit moment nog niet wanneer Talocan weer opengaat. Online wordt melding gemaakt van "onderhoudswerkzaamheden". Het Duitse pretpark geeft geen informatie over de aanleiding van het probleem of de technische staat van de attractie.



Suspended top spin

Het attractietype, dat suspended top spin heet, is afkomstig van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions. Voor renovaties schakelde Phantasialand eerder het Duitse bedrijf SAD Maschinenbau in.