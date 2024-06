Efteling

Efteling brengt servies uit met illustraties van Hans en Grietje

Nieuw Efteling-servies staat in het teken van het sprookje Hans en Grietje. Vanaf half juli kunnen Efteling-bezoekers een mok, een kom en twee borden aanschaffen in de stijl van het bekende verhaal. "Ieder onderdeel heeft een eigen tekening van het sprookje Hans en Grietje", laat de Efteling weten.

"De tekeningen van de gehele set vertellen samen het complete verhaal." Het is de tweede set in de Er was eens-servieslijn: in september 2022 verschenen vergelijkbare items met illustraties van De Indische Waterlelies. Toen liet de Efteling al weten dat er meer producten zouden volgen als het concept een succes zou blijken.

Dit keer werd voortgeborduurd op het eerder gekozen materiaal en de tekenstijl, geïnspireerd op de originele schetsen van Anton Pieck. Het gaat om creaties van grafisch ontwerper Jasper Douenburg. Voor de mok moet 10 euro afgerekend worden, de kom gaat voor 12 euro over de toonbank. Het dinerbord kost 15 euro, het lunchbord 12,50 euro.



Diepblauw

Assortimentsmanager Merel Pit benadrukt dat het servies "een duidelijke Efteling-signatuur" heeft. "We hebben gekozen voor een mooie diepblauwe kleur, die goed te combineren is met de set van De Indische Waterlelies." Het servies is vaatwasserbestendig, maar kan niet gebruikt worden in de magnetron.