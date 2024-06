Efteling

Efteling vraagt ouders naar studiedagen van hun kinderen

De Efteling wil weten wanneer scholen hun studiedagen gepland hebben staan. Tijdens een studiedag volgen leraren bijscholing en maken ze plannen voor het onderwijs. Kinderen zijn dan vrij. Uit ervaring blijkt dat het op zulke dagen extra druk kan zijn in de Efteling.

Veel ouders nemen hun kroost mee naar het attractiepark, in de hoop dat het juist rustig zal zijn. In de praktijk wordt de Efteling regelmatig verrast door de grote drukte, omdat vooraf niet duidelijk is welke dagen zijn aangemerkt als studiedagen. Daar hoopt men nu verandering in te brengen.

Als de data vooraf bekend zijn, kan bijvoorbeeld de personeelsplanning erop aangepast worden. Op de officiële Efteling-website verscheen een speciaal formulier voor ouders. "Wil je ons een handje helpen?", valt daar te lezen. "Laat ons weten op welke dagen de school van jouw kind(eren) een studiedag in het schooljaar 2024-2025 heeft."



Postcode

De pagina is te vinden op efteling.com/nl/park/scholen/studiedagen. Deelnemers kunnen maximaal tien dagen opgeven. Ook wordt gevraagd om een naam, e-mailadres en postcode. Wie meewerkt, maakt als bedankje kans op vier Efteling-entreebewijzen.