Passagiers uur vast in Engelse mega-achtbaan, enkele dagen na heropening

Het Engelse pretpark Thorpe Park heeft de spectaculaire achtbaan Hyperia heropend, maar nog niet alle kinderziektes zijn verleden tijd. Afgelopen weekend, slechts enkele dagen nadat de attractie weer in gebruik genomen werd, stond een trein met mensen een uur lang stil bovenaan de kettinglift.

Hyperia, gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, ging al één dag na de officiële opening dicht vanwege technische complicaties. Vervolgens was de 72 meter hoge hypercoaster tweeënhalve week buiten gebruik. Op woensdag 12 juni vond de langverwachte heropening plaats.

Afgelopen zaterdag werd Hyperia getroffen door een flinke storing. Zelf spreekt Thorpe Park over "een kleine pauze". "Gasten zaten ongeveer een uur vast op de liftheuvel voordat de attractie herstart kon worden." Medewerkers hebben tijdens het voorval regelmatig met de inzittenden gecommuniceerd.



Niemand in gevaar

Men benadrukt dat technische storingen overal voorkomen en dat niemand in gevaar was. Toch is het vrij uitzonderlijk dat bezoekers een uur lang geen kant op kunnen. Na het incident is de achtbaan zaterdag niet meer opengegaan. Zondag konden waaghalzen weer een ritje maken.