Efteling

Groot Amerikaans attractiepark draait Efteling-muziek

In een groot pretpark in de Verenigde Staten is Efteling-muziek te horen. Bezoekers van Worlds of Fun, gelegen in de Amerikaanse staat Missouri, worden geconfronteerd instrumentale Efteling-deuntjes. Ook melodieën uit Plopsaland en Toverland blijken gedraaid te worden aan de andere kant van de oceaan.

Dat is uiteraard niet de bedoeling: de bewuste parken hebben liever niet dat hun eigen muziek afgespeeld wordt door andere attractieparken. Een Nederlandse bezoeker van Worlds of Fun die de melodieën herkende, maakte er een korte video van voor Looopings.

Hij hoorde onder meer muziek uit Toverland-themagebied Avalon. De Plopsa-parken werden vertegenwoordigd door de soundtrack van Piet Piraat. Uit de Efteling klonk de parkmuziek van componist Maarten Hartveldt, die van 2005 tot 2017 in Kaatsheuvel te horen was. De Efteling heeft er enkele jaren geleden afscheid van genomen, maar in een Amerikaans park is te muziek nog wél aanwezig.



Heimwee

Efteling-fans die heimwee hebben naar het werk van Hartveldt, kunnen dus terecht in Missouri. Het is de vraag of het Amerikaanse managent van Worlds of Fun überhaupt doorheeft dat men een beroep doet op bekende Europese pretparkmuziek. De kans is groot dat iemand op een muziekplatform een willekeurige lijst met instrumentale nummers heeft aangezet.



Dat gebeurt vaker. De afgelopen jaren dook Efteling-muziek bijvoorbeeld op in Walibi Belgium, Isla Mágica in Spanje, Gulliver's World in Engeland en Parque Diversiones in Costa Rica. Ook kermisattracties kiezen regelmatig voor Efteling-producties in plaats van eigen muziek.



Six Flags

Worlds of Fun, geopend in 1973, is onderdeel van pretparkgroep Cedar Fair. Die firma fuseert binnenkort met de Six Flags-groep. Het park in Kansas City huisvest acht verschillende achtbanen. Een woordvoerder van de Amerikaanse bestemming heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.