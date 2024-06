Efteling

Efteling-show Raveleijn onderbroken en ontruimd, maar niet vanwege calamiteit

Stuntshow Raveleijn in de Efteling is vanmiddag noodgedwongen stilgelegd. Vervolgens werd de tribune direct ontruimd. Er was echter geen sprake van een calamiteit: de showtechniek haperde. Daarom kon de voorstelling niet afgemaakt worden.

Een woordvoerder vertelt dat er een storing optrad bij de vijfkoppige mechanische draak Draconicon. Het vuurspuwende monster was niet meer in beweging te krijgen. Daarop besloot men de show van 15.30 uur vroegtijdig te beëindigen en de toeschouwers te laten vertrekken. Daarvoor klonk een meertalig omroepbericht.

Raveleijn, geproduceerd door het Franse bedrijf Puy du Fou, is de afgelopen jaren meermaals onderbroken voor ernstigere zaken. Voorbeelden zijn demonstraties van dierenactivisten, ongelukken met ruiters en brandjes in het decor. Achter de schermen maakt de Efteling plannen voor een vervangende attractie.