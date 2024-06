Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo brengt nieuwe pins uit: zeven verschillende sets

Dierentuin Burgers' Zoo verkoopt nieuwe pins. In de souvenirwinkel van het Arnhemse dierenpark zijn nu zeven nieuwe pinsets verkrijgbaar, gebaseerd op de zeven themadelen van Burgers' Zoo. Dat zijn Burgers' Bush, Burgers' Desert, Burgers' Ocean, Burgers' Mangrove, Burgers' Safari, Burgers' Rimba en Burgers' Park.

Elke set bevat drie pins: twee diersoorten en het logo van Koninklijke Burgers' Zoo. Wie alle varianten bestelt, voegt dus in één klap 21 pins toe aan de verzameling. De winkel is te vinden bij de hoofdingang van het park. Per set moet 10 euro afgerekend worden.

De volgende diersoorten kregen een eigen pin: de kleinklauwotter, het aardvarken, de prairiehond, het boomstekelvarken, de anemoonvis, de pijlstaartrog, de zeekoe, de wenkkrab, de leeuw, de giraf, de tijger, de siamang, de olifant en het stokstaartje.