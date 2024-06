O'Gliss Park

Frans waterpark opent 'grootste bandenglijbaan van Europa'

Een waterpark in West-Frankrijk beweert een record gebroken te hebben met de opening van een nieuwe waterglijbaan. Volgens O'Gliss Park is de waterattractie Stingray, gebouwd door het Turkse Polin Waterparks, de "grootste bandenglijbaan van Europa".

Het gaat om een 26 meter hoge raceglijbaan met vier verschillende routes. De banen hebben een lengte van 640 meter. Bezoekers glijden naar beneden met een topsnelheid van 50 kilometer per uur, in banden voor twee personen. Er geldt een minimumlengte van 1.20 meter.

In persberichten komen de fabrikant en het waterpark superlatieven tekort om de toevoeging te omschrijven. Men noemt de glijbaan "buitengewoon en exclusief" en "een eersteklas waterglijbaan, geroemd om het unieke ontwerp en de geavanceerde techniek".



Pijlstaartrog

De constructie is vormgegeven als een kleurrijke pijlstaartrog, met als blikvanger twee enorme trechters. Vandaag vond de publieksopening plaats. De bouw van Stingray kostte 5 miljoen euro. O'Gliss Park, geopend in 2016, is één van de grootste waterparken in Frankrijk. Vorig jaar kwamen er 210.000 bezoekers.