Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Rattenplaag in volière Diergaarde Blijdorp: zangvogels verdwenen

Diergaarde Blijdorp is de afgelopen tijd een groot aantal zangvogels kwijtgeraakt. In één van de volières nam het aantal textorwevers - een Afrikaanse vogelsoort - zienderogen af. Waarschijnlijk zijn tientallen dieren ten prooi gevallen aan ratten: de Rotterdamse dierentuin kampt momenteel met een rattenplaag.

De vogels bevonden zich in het Weverkopje, een kleine volière in de buurt van de giraffenstal. Een woordvoerder durft niet met 100 procent zekerheid te zeggen of de wevers door ratten gedood zijn. Wel geeft hij toe dat "heel Rotterdam momenteel veel last heeft van ratten, net als iedere andere grote stad". "Als dierentuin kampen we daar ook mee."

De wevers die nog leven, zijn uit voorzorg naar binnen verplaatst. Ze werden ondergebracht in het voormalige verblijf van de slurfhondjes. In de volière zijn nu nog wel grondeekhoorns, spreeuwen, tapuiten en toerako's te vinden. "Uiteraard doen we er alles aan om de overlast te beperken", zegt de voorlichter over de ongewenste ratten.