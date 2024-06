Efteling

Efteling voegt speciale kinderknop toe aan Joris en de Draak

De Efteling heeft een bijzonder element toegevoegd aan het station van houten achtbaan Joris en de Draak. Kinderen die geen ritje maken vanwege hun lengte of omdat ze bang zijn, worden als goedmakertje vaak in het zonnetje gezet door het personeel. De kleintjes mogen dan meehelpen met het controleren van een trein.

Nu is er een speciale knop die de kinderen kunnen indrukken, als het ware om de trein te laten vertrekken. Op een houten paneel aan de rand van het perron werd daarvoor een nieuwe groene knop geïnstalleerd. In werkelijkheid heeft de knop geen technische functie: het echte knoppenpaneel bevindt zich erboven.

Zo krijgt een kind daadwerkelijk het gevoel dat hij of zij de achtbaan bestuurt, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. De minimumlengte van Joris en de Draak bedraagt 1.10 meter. Kinderen met een lengte tussen 1.10 en 1.20 meter moeten begeleid worden door iemand van 16 jaar of ouder.