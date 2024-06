Efteling

Albert Heijn-klanten bestellen kaarten voor Efteling-show, maar voorstelling draait niet

Albert Heijn heeft klanten tickets laten bestellen voor Efteling-theatershow Caro op vrijdag 28 juni, maar op die dag is de voorstelling helemaal niet te zien. De productie draait volgende week alleen op donderdag 27, zaterdag 29 en zondag 30 juni. De supermarktketen heeft een foutje gemaakt, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Daardoor zijn er nu mensen die kaarten hebben voor een show in het Efteling Theater die niet zal plaatsvinden. De Efteling geeft aan dat het probleem intern bekend is. Men heeft met Albert Heijn afgesproken dat alle betrokkenen zullen worden benaderd om de datum te wijzigen.

De overige gecommuniceerde data kloppen wel. Caro, een show met muziek, dans en acrobatiek, draait meermaals per week in het Efteling Theater. Albert Heijn-klanten konden sparen voor tickets met korting.



Spaarkaart

Entreebewijzen kosten normaal gesproken 26,50 euro per persoon. Op vertoon van een volle spaarkaart hoefde nog maar 13 euro afgerekend te worden. De voorstelling is ook los te bezoeken van het attractiepark. Caro draait zeker tot eind december 2024.