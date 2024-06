Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland stapt naar politie vanwege inbrekende youtuber

Plopsaland De Panne schakelt de politie in vanwege een inbrekende youtuber. Op het kanaal van Yung Jamie is te zien hoe hij 's nachts illegaal het Vlaamse attractiepark betreedt. De Engelstalige video, die zo'n vijf minuten duurt, begint met het zoeken naar een zwakke plek in de beveiliging.

Na het klimmen over een hek komt de videomaker samen met een metgezel terecht in het Kabouter Plop-themagebied, naast achtbaan The Ride to Happiness. Daar staat de verlichting nog aan. De youtuber komt niet zenuwachtig over: hij wandelt vrolijk langs de attracties. "Wij zijn de beste YouTube-inbrekers die er zijn, geen enkel park is veilig", roept hij trots.

Vervolgens is te zien hoe Jamie een gratis Maes-biertje tapt en meedoet aan een basketbalspel. Even later wandelt hij richting het station van The Ride to Happiness. Ook de koffiekopjes van Prinsessia en de splash battle van Wicke de Viking worden getest. Verder betaalt de youtuber 3,50 euro voor een warme chocolademelk uit een automaat.



Opblaasflamingo

Het nachtelijke avontuur eindigt met een sprong in de Plopsaland-vijver met een opblaasflamingo. Na het verlaten van het park doet de inbreker de groetjes aan Studio 100-baas Gert Verhulst. Ook komt hij met een waarschuwing: Walibi Belgium en Bobbejaanland staan nog op het verlanglijstje voor een volgende video.



"We betreuren dit soort acties ten zeerste", laat een Plopsa-woordvoerster weten in een reactie. "We hebben klacht neergelegd bij de politie en wachten verder onderzoek af." De voorlichtster zegt niets over de beveiliging van het park en of die wellicht aangescherpt moet worden. De youtuber werd immers niet betrapt tijdens zijn bezoek.



Bellewaerde

Het is de vraag hoeveel een klacht bij de politie zal uithalen. Yung Jamie was afgelopen winter nog 's nachts in Bellewaerde Park, waar hij een vergelijkbaar filmpje opnam. Ook dat park stapte naar de politie. Toch is de inbreker nog steeds op vrije voeten. De omstreden video staat bovendien nog gewoon online.