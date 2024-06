Familiepark Drievliet

Dit is de nieuwe algemeen directeur van Drievliet

Familiepark Drievliet in Den Haag heeft een nieuwe algemeen directeur. Vanaf vandaag wordt het Zuid-Hollandse attractiepark geleid door Coen Hoozemans (39). Hij is afkomstig van luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad, waar hij bijna drie jaar werkzaam was als directeur.

Hoozemans heeft meer ervaring in de vrijetijdssector. Eerder werkte hij als manager bij Pathé en spektakelmusical Soldaat van Oranje. Ook was hij in 2011 en 2012 verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Efteling-parkshow Raveleijn.

Drievliet is enkele maanden geleden overgenomen door pretparkgroep Looping, het bedrijf achter onder andere Avonturenpark Hellendoorn. Eerder werd het park gerund door de broers Jos, Piet en Wim Faaij. Wim en Jos Faaij stapten uit de branche. Piet Faaij vervult nog steeds een rol in Drievliet als adviseur.



Rijke historie

Hoozemans studeerde theaterwetenschappen en event management in Utrecht. Het is aan hem om Drievliet de komende tijd te ontwikkelen. Daarvoor doet hij een beroep op zowel het huidige team als specialisten van buiten de deur. "Het is voor mij een eer om bij zo'n bijzonder park, met een rijke historie, aan de slag te gaan", laat de nieuwe directeur aan Looopings weten.



"Iedereen in de regio is er weleens geweest als kind. Ook ik kwam hier vroeger elke zomervakantie. Daarom kijk ik er enorm naar uit om het park, haar medewerkers en bezoekers beter te leren kennen en samen met het team te werken aan de toekomst."