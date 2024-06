Phantasialand

Foto's: Phantasialand opent Mexicaanse zitgelegenheid

Phantasialand heeft een nieuwe zitgelegenheid in gebruik genomen. In de overdekte promenade tussen de themagebieden Berlin en Mexico werd een bestaand bouwwerk omgevormd tot een overdekt terras in Mexicaanse sferen.

Daarvoor is in de gaanderij een dubbele trap gerealiseerd. Bezoekers kunnen er voortaan hapjes en drankjes nuttigen van nabijgelegen afhaalocaties als Focaccio Mexico en La Dulce. Even verderop staat ook een foodtruck waar curryworst verkrijgbaar is.

Openingen in de galerij werden dichtgemaakt: waar passanten voorheen naar buiten keken, zijn nu Mexicaanse geveltjes zichtbaar. Onder een klok hangt een scherm met de actuele wachttijden. Er staan tonnen met drankjes en er werden Mexicaanse posters opgeplakt. Eén van de gebouwen draagt de naam Quisco.



Upgrades

De laatste grote nieuwe attractie in Phantasialand opende in 2020, bijna vier jaar geleden. Sindsdien houdt het Duitse pretpark zich vooral bezig met thematische upgrades, doe-attracties en het vernieuwen van faciliteiten. Dit seizoen presenteerde men bijvoorbeeld een klimtoren in parkdeel Wuze Town en een Afrikaanse klimspeeltuin.