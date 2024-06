Natura Artis Magistra

Artis presenteert plannen voor Madagaskar-verblijf met halfapen

Het oude leeuwenverblijf van Artis wordt vanaf volgend jaar bewoond door halfapen. De Amsterdamse dierentuin geeft het zogeheten Kerbertterras, waar de leeuwen vorig jaar verdwenen, een tweede leven. Men gaat er rode vari's en ringstaartmaki's huisvesten.

Zij krijgen een stuk meer ruimte: de dieren hebben straks meerdere verblijven tot hun beschikking. Zo wordt het bestaande Lemurenland, waar de vari's vrij rondlopen, verbonden aan het terras met behulp van speciale luchttunnels.

Het volledige gebied komt in het teken te staan van het eiland Madagaskar. Ook de stralenschildpad wordt er ondergebracht. Vandaag komen de eerste ontwerpen naar buiten, gemaakt door architectenbureau Atelierfront.



Revolutionair

Artis hield decennialang leeuwen op een opvallend klein oppervlak. "Hoewel het verblijf destijds revolutionair was vanwege het open karakter, met een waterbarrière in plaats van tralies, zijn deze inzichten nu natuurlijk radicaal veranderd", zegt de dierentuin er zelf over. "Het nieuwe ontwerp brengt het Kerbertterras naar de huidige tijd, maar met behoud van de historische waarde."







Artis wil tegelijkertijd aandacht vragen voor de biodiversiteit op Madagaskar. Dier- en plantmanager Tjerk ter Meulen kondigde de plannen vanochtend als eerste aan in de Looopings Podcast. Daarin deelde hij ook verschillende details.



Werkzaamheden

De werkzaamheden starten komend najaar. Vóór het zomerseizoen van 2025 moet het project af zijn. Het Kerbertterras, een beschermd rijksmonument, is vernoemd naar de in 1927 overleden Artis-directeur Coenraad Kerbert.



Tot de start van de renovatie krijgen bezoekers bij hoge uitzondering de kans om er zelf rond te wandelen. Via een ponton lopen geïnteresseerden over het water het oude leeuwenverblijf in. Daar kunnen ze zelf ervaren wat de leeuwen al die jaren zagen.