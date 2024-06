Leveranciers

Waterattractie blijkt niet waterdicht: Limburgse attractiebouwer Lagotronics veroordeeld door de rechter

Attractiebouwer Lagotronics Projects uit Limburg is verwikkeld geraakt in een juridisch conflict. In 2022 werkte de firma mee aan de realisatie een hypermoderne draaiende waterglijbaan in de Verenigde Staten. De Nederlanders zorgden voor het installeren van verlichting en camera's in de baan. Na een tijdje bleek sprake te zijn van waterschade en kortsluiting.

Het conflict draait om de attractie Medusa's Slidewheel, onderdeel van Mt. Olympus Water & Theme Park in de Noord-Amerikaanse staat Wisconsin. De glijbaan zelf werd gerealiseerd door leverancier WhiteWater. Voor de techniek deed men een beroep op Kelight B.V. uit het Gelderse Beusichem, gespecialiseerd in lichtontwerp. Dat bedrijf schakelde Lagotronics in voor de technische uitvoering.

Kelight beweerde dat de installatie van Lagotronics gebreken vertoonde. Verschillende onderdelen zouden niet waterdicht zijn. Het leidde tot aanzienlijke schade. Daarop werd Lagotronics voor de rechter gesleept. In de rechtszaal hield men vol dat het geleverde werk in orde was. Eventuele problemen zouden veroorzaakt zijn door externe factoren of calamiteiten.



Schadeplichtig

Dat achtte de rechter echter niet aannemelijk. Volgens de rechtbank bestaat er een direct verband tussen de waterschade en de kwaliteit van het werk van Lagotronics. In een contract was bovendien opgenomen dat de firma direct schadeplichtig zou zijn in het geval van vochtschade. Lagotronics kon niet bewijzen dat de onderdelen wél waterdicht waren.







Uiteindelijk heeft Kelight de schade zelf hersteld, zo valt te lezen in de uitspraak. Inclusief reis- en verblijfskosten kostte dat 175.321,55 euro. Dat bedrag moet Lagotronics nu ophoesten, plus ruim 2500 euro aan buitengerechtelijke kosten, bijna 2300 euro aan beslagkosten én zo'n 13.000 euro aan proceskosten. Het komt neer op een totaal van 192.910,72 euro.



Pretparken en dierentuinen schakelen Lagotronics Projects in voor het installeren van audio, video, verlichting en interactieve systemen. De klantenkring bestaat onder andere uit Toverland, Avonturenpark Hellendoorn, het Spoorwegmuseum, Corpus, ZooParc Overloon, Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Movie Park Germany, Holiday Park, Chessington World of Adventures, Gardaland, Legoland Billund en Tivoli Gardens.