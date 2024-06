Europa-Park Erlebnis-Resort

Tientallen Europa-Park-fans getroffen door maag-darminfectie: 'Blijkbaar iets misgegaan bij buffet'

Een bijeenkomst van honderden Europa-Park-fans is voor een deel van de deelnemers niet goed afgelopen. Wat een gezellig samenzijn had moeten worden, eindigde voor een grote groep boven de wc-pot. Online klagen vele tientallen aanwezigen over diarree, braken, hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid.

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni vond in het Zuid-Duitse attractiepark de officiële fanmeeting Europa-Park Fantreffen plaats, georganiseerd door Europa-Park en verschillende fanclubs. Een hoop bezoekers liepen tijdens het evenement een maag-darminfectie op, blijkt uit een rondgang op het forum van Epfriends.

"Mijn kinderen waren vanavond ziek, met braken en diarree, en nu begint mijn man helaas ook", schrijft ene Krissy. "Bij de receptie kreeg ik te horen dat wij niet de enigen waren die zich na de fanbijeenkomst niet lekker voelden. Hopelijk circuleert er geen virus." Al snel blijkt dat er waarschijnlijk wél een virus rondging: op het forum stromen de berichten van zieke fans binnen.



Ellendig

"Ik moest vanavond ook overgeven en ik voelde me echt ellendig", is een exemplarische reactie. "Ik kon tot 03.00 uur 's nachts niet eens een slokje water binnenhouden", zegt een ander. "Ik meldde me bij de EHBO en ze vroegen me direct om ik bij de fanbijeenkomst was geweest."



Forumgebruiker Razi-Fazi moest het evenement vroegtijdig verlaten door klachten. Andi heeft naar eigen zeggen "geen seconde geslapen". "Ik heb bijna de hele nacht in de badkamer doorgebracht." Veel mensen speculeren over de oorzaak. Vrijdagavond woonden de deelnemers een buffet bij in Ballsaal Berlin, een evenementenlocatie.



Zeer besmettelijk

"Het zou goed zijn om te weten of iedereen die nu maag-darmklachten heeft daarbij aanwezig was", schrijft een gast die vermoed dat het eten niet goed op temperatuur was. "Blijkbaar is er iets misgegaan bij het buffet", vult forumlid Klausigkeit aan. Krissi vermoedt dat sprake is van het zeer besmettelijke norovirus. "Mijn kinderen en mijn man konden 's avonds niets binnenhouden."



De ziekte zorgt bij sommige deelnemers ook voor praktische problemen. "Ik ben zo erg getroffen door koorts, braken en koude rillingen dat ik zelf niet naar huis kan rijden, terwijl ik mijn accommodatie helaas al moest verlaten", aldus Tati. Melanie en haar man werden eveneens ontzettend ziek. "We hebben geen idee hoe we vandaag thuis gaan komen!"



Kotszak op schoot

De vrouw moest gisteren braken midden in themagebied Kroatië. "We zijn wanhopig, we moeten het hotel uit en dan 440 kilometer rijden." Nina is op weg naar huis "met een kotszak op schoot, in de hoop dat er niet te veel stops nodig zijn". Ladykracher: "We hebben hier een emmer en een toilet nodig."



Een fan die zichzelf Coppermine noemt, zit vast in zijn hotel met buikgriep. "Ik moet kijken hoe ik aan een andere kamer kan komen." Iemand anders reageert dat Europa-Park zou moeten zorgen voor een passende compensatie als blijkt dat de ziektes te wijten zijn aan de fanmeeting. Op het forum delen veel zieken tips met elkaar uit. Ook roept men Europa-Park op om de kamers van de getroffenen grondig te reinigen, om meer besmettingen te voorkomen.