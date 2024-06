Efteling

Vrouw (27) speurt online naar man waarmee ze flirtte in de Efteling

Een vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel is op zoek naar een man die ze ontmoet heeft in de Efteling. Kelsey Smidt (27) was op woensdag 12 juni in het attractiepark met haar dochter. In het Sprookjesbos vroeg de man haar om een foto te maken. De vonk sloeg over en er werd geflirt, maar de twee wisselden geen namen of contactgegevens uit.

Om die reden besloot ze verschillende oproepen te doen in Facebook-groepen met Efteling-liefhebbers. "In het Sprookjesbos liep een man, rond de 30 gok ik, met zijn zoontje en ouders", schrijft Smidt. "Hij vroeg of ik een foto wilde maken bij Langnek en dat heb ik gedaan." De vrouw kwam haar prins op het witte paard daarna nog een paar keer tegen.

"En bij het uitrijden - hij had een Volkswagen - zaten hij en zijn vader naar mij te kijken en ik naar hen. Ik vond het best een interessante man." Smidt hoopt dat iemand zichzelf in de omschrijving herkent en contact opneemt. "Loop liever een blauwtje dan dat ik het niet heb geprobeerd."



Omroep Brabant

De oproep verscheen afgelopen week in de Facebook-groepen Efteling Abonnementhouders, Efteling Diverse, Efteling Liefhebbers Onder Elkaar en Wereld vol Wonderen Efteling Fanclub. Ook Omroep Brabant en Hart van Nederland doken op het romantische verhaal, tot nu toe zonder resultaat.