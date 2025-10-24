Leveranciers

Nieuwe interactieve belevingen bij Drielandenpunt: labyrint met spellen en puzzels

VIDEO Het Zuid-Hollandse ontwerpbureau Jora Vision brengt samen met het Drielandenpunt bij Vaals een bijzonder stukje geschiedenis tot leven. In een bestaand labyrint wordt gewerkt aan een interactieve beleving rond Amikejo, een vrijwel vergeten ministaatje dat ooit tussen Nederland, België en Duitsland lag.

De mysterieuze walkthrough-attractie draait om de verborgen geschiedenis van dit voormalige smokkelaarsgebied. Bezoekers worden tijdens hun tocht door het labyrint uitgedaagd om zelf actief deel te nemen: via spellen en puzzels ontdekken ze stap voor stap het verhaal van het verloren land.

Wereldwijd bestaan er 176 drielandenpunten, maar een plek waar vier landen samenkomen is uniek. Die zeldzaamheid vormt het uitgangspunt van het project, dat in verschillende fases wordt ontwikkeld. Het creatieve concept werd in 2023 opgestart.



Toren

Een jaar later verscheen een imposante toren in het hart van het doolhof, het symbolische middelpunt van de ervaring. Sinds zomer 2025 zijn de eerste interactieve spellen te spelen, aangevuld met nieuwe uitdagingen die gebruikmaken van RFID-technologie. De komende jaren blijft het project groeien, met meer interactieve elementen die de geschiedenis van Amikejo uitdiepen.



Jora Vision werkt daarbij samen met verschillende partners uit de leisure-industrie: Lagotronics Projects levert de spel- en sensortechniek, terwijl Mr. Beam verantwoordelijk is voor video en geluid. Volgens creatief directeur Simon Tiemersma van Jora Vision gaat het om "een uniek concept op een unieke plek, waar natuur, spel en verhaal samenkomen in één beleving".