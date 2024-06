Gardaland Resort

Pijnlijk achtbaanritje in Gardaland leidt tot rechtszaak

Een meisje heeft verwondingen opgelopen tijdens een achtbaanritje in Gardaland. Drie jaar geleden, in juni 2021, bezeerde ze haar hoofd in de rollercoaster Shaman. Het slachtoffer - toen 17 jaar oud, inmiddels 20 - had er na twee maanden nog steeds last van. Daarop besloot ze juridische stappen te ondernemen tegen het Italiaanse pretpark.

Gardaland werd voor de rechter gedaagd. De voormalige algemeen directeur en de toenmalige technisch directeur moeten zich volgende maand verantwoorden in het beklaagdenbankje. Ze worden beschuldigd van "ernstige verwondingen door nalatigheid".

Men zou niet de juiste voorzorgsmaatregelen hebben genomen om dit soort incidenten te voorkomen. Het meisje stapte destijds met vrienden in de achtbaan. Hoewel de veiligheidsbeugel correct gesloten was, knalde de passagier met haar hoofd tegen het karretje aan.



Hoofdletsel

Het leidde onder andere tot hoofdletsel en kneuzingen. Ook zou sprake zijn van aanhoudende hoofdpijn en misselijkheid. De advocaten van het slachtoffer sturen aan op een schadevergoeding. De zitting vindt plaats op woensdag 26 juli.



Shaman, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, was halverwege de jaren tachtig de eerste grote achtbaan in Italië. Het baanverloop komt overeen met de Python in de Efteling. In het verleden heette de coaster Magic Mountain. Begin 2021 is het grootste gedeelte van de rail vervangen, juist om het comfort te verbeteren.