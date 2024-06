Tropical Islands Resort

Grootste krant van Duitsland verguist vakantieoord Tropical Islands: 'Goedkope constructie met horrorprijzen'

De Duitse sensatiekrant Bild kraakt waterparadijs Tropical Islands af. Een journalist van de grootste krant van het land bezocht het overdekte vakantieresort nabij Berlijn vanwege de opening van het nieuwe hotelcomplex Ohana. Het uiterlijk én de tarieven vallen niet in de smaak.

"Goedkope constructie met horrorprijzen", luidt de kop. Tropical Islands Resort werd gebouwd in een oude zeppelinhangar. Pal daarnaast verrees onlangs een hotel in Hawaïaanse sferen. Maar, zo merkt Bild op, het exterieur is grauw en sfeerloos. "Het nieuwe hotel, in slechts negen maanden op elkaar gestapeld met prefabbeton uit Polen, oogt nogal onaangenaam."

Volgens de schrijver zou het grijze bouwwerk niet misstaan in Oost-Berlijn. "Ook de smalle kamers roepen DDR-herinneringen op. Maar het hotel adverteert met een 'tropische sfeer'." Men vroeg een woordvoerder van Tropical Islands waarom gekozen is voor het sobere ontwerp. "Uit kostenoverwegingen", luidt het antwoord.



Hygiëne

Ondanks de goedkope bouwmethode zijn de hotelprijzen pittig, aldus Bild. Een gezin is voor twee dagen 888 euro kwijt. "De eerste gasten klagen online al over de prijzen en de krappe kamers, maar ze prijzen de hygiëne. Helaas is dat niet vanzelfsprekend bij Tropical Islands." De verblijfsaccommodaties in de hangar zelf zouden er slechter aan toe zijn.



De verslaggever benadrukt dat Tropical Islands voor veel mensen "de hel op aarde" is, ook al komen er jaarlijks meer dan een miljoen gasten. Bild noemt nog wel een pluspunt: toen de eigenaar van de hangar in 2002 failliet ging, had niemand verwacht dat er ooit een populaire vakantiebestemming gerealiseerd zou kunnen worden.