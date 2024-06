PortAventura World

PortAventura probeert wachtrijen op te leuken met mobiele game

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World doet een poging om wachten minder vervelend te maken. Bezoekers kunnen een app downloaden om een spelletje te spelen in de wachtrijen van drie populaire attracties: de achtbanen Dragon Khan, Shambhala en Furius Baco. De mobiele game is alleen op die plekken beschikbaar.

PortAventura spreekt over een "spannende nieuwe ervaring". "Je hebt nog nooit iets gespeeld zoals dit!" Het gratis spel wordt Duelins genoemd. Gebruikers doen wedstrijdjes van vijf minuten met maximaal tien deelnemers. Ze sluiten zich aan bij een team met Pokémon-achtige figuurtjes: Atmos of Drax.

"Geen wedstrijd is hetzelfde. Het doel is om de perfecte strategie te vinden voor je team in dit unieke interactieve avontuur." Thuis oefenen is niet mogelijk: Duelins werkt alleen in PortAventura Park. In de wachtrijen zijn schermen opgehangen om de game te kunnen volgen en de scores te bekijken.



Voorrangspasjes

De wachttijden bij Dragon Khan, Shambhala en Furius Baco lopen in het hoogseizoen regelmatig op tot anderhalf tot twee uur. PortAventura krijgt vaak kritiek vanwege de enorme rijen, in combinatie met trage medewerkers en de verkoop van ontzettend veel voorrangspasjes.