Walibi Holland

Walibi Holland zonder te betalen: TikTok-gebruikers klimmen over hek heen

Het is enkele jongeren gelukt om Walibi Holland te betreden zonder te betalen. Dat is te zien in een TikTok-filmpje, geüpload door ene Dylan. Door over een stalen hek heen te klauteren, kwamen de stiekeme bezoekers zonder ticket in het attractiepark terecht.

Het hek bevindt zich op de vrij toegankelijke personeelsparkeerplaats, naast achtbaan Speed of Sound. "Gratis dagje Walibi", schrijft de tiktokker. "Hekkie klimmen. Genieten." De videomaker drukt kijkers op het hart dat dit een uitstekende manier is om Walibi binnen te komen. "TikTok, dit is gewoon veilig...", beweert hij.

Voor het filmpje, dat zaterdagmiddag online kwam, werd ook illegaal gefilmd in de achtbanen Condor en Untamed. Het is niet bekend wanneer de beelden zijn geschoten. Verschillende kritische reacties onder de video zijn inmiddels verwijderd.



Beveiligers

Beveiligers van Walibi Holland betrappen regelmatig gespuis dat binnen probeert te komen zonder te betalen, maar kennelijk ziet de bewaking niet alles. Een woordvoerder van het pretpark was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.