Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Trailer uitgebracht van Slagharen-bioscoopfilm Pretpark Op Stelten

Attractie- en Vakantiepark Slagharen is het decor van een zomerse biscoopfilm: Pretpark Op Stelten. Vlogfamilie De Bellinga's speelt de hoofdrol in een speelfilm die zich grotendeels afspeelt in het Overijsselse pretpark. Inmiddels staat de trailer online.

In bijna twee minuten komen verschillende locaties in het resort voorbij, zoals de ingang, het station van de Mine Train, het American Circus Theater, zwemparadijs Aqua Mexicana en reuzenrad Big Wheel. Verder zien we dronebeelden van onder andere lanceerachtbaan Gold Rush. De coaster prijkt ook op de filmposter.

Verschillende bekende Nederlanders verleenden hun medewerking aan de film, waaronder Johnny Kraaijkamp jr., Patrick Stoof, Jandino Asporaat en Steven Kazàn. Stoof neemt de rol van Slagharen-directeur op zich. Hetty Heyting keert terug als buurvrouw Bets. Die rol speelde ze ook al in twee eerdere Bellinga's-films.



Circusgezelschap

Daarnaast schakelde men het Groningse circusgezelschap Circusdrome in. Armando de Boer is verantwoordelijk voor de regie. Naast Slagharen werkten Jabadoo Pictures, Dutch FilmWorks en Cinemeta mee aan het project. De Bellinga's: Pretpark Op Stelten draait vanaf woensdag 10 juli in de bioscoop.



De opnames vonden eerder dit voorjaar plaats. Het verhaal gaat over de kinderen van De Bellinga's, die eigenhandig proberen om de zomershow van Slagharen te redden. Ondertussen doet hun vader een poging om de prijs voor coolste papa van het jaar in de wacht te slepen. Tegelijkertijd duiken twee boeven op.